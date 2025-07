Chi è Lucia Zani sorella di Silvia e Paola condannate all'ergastolo per l'omicidio di Laura Ziliani | Devono pagare

Dopo il doloroso caso di Laura Ziliani, la terza figlia si trova ora a confrontarsi con un nuovo capitolo di verità e giustizia. Le sorelle Silvia e Paola Zani sono state condannate all'ergastolo per l'omicidio della madre, lasciando un vuoto incolmabile. Ma cosa significa tutto questo per la famiglia e il futuro? Scopriamo insieme le implicazioni di questa sentenza e le sfide che attendono chi ha perso tutto. Continua a leggere.

Parla la terza figlia di Laura Ziliani, unico membro della famiglia rimasto dopo l'omicidio della madre nel 2021 e la condanna definitiva all'ergastolo delle sorelle Silvia e Paola. A lei l'ex vigliessa aveva intenzione di destinare gran parte della propria eredità, oggetto del desiderio delle figlie e del fidanzato di entrambe Mirto Milani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi sono le figlie di Laura Ziliani: Silvia, Paola e Lucia Zani - Le figlie di Laura Ziliani, Silvia, Paola e Lucia Zani, sono protagoniste di una vicenda drammatica e complessa che ha scosso l’Italia.

