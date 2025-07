Chi è Laurent Mekies il nuovo CEO della Red Bull Racing?

Laurent Mekies, nuovo CEO della Red Bull Racing, rappresenta l’essenza del leader moderno: determinato e empatico, capace di unire metodo e visione con ascolto e rispetto. La sua storia è un esempio di pazienza, perseveranza e crescita continua, tratti fondamentali per chi aspira a guidare con successo nel mondo delle competizioni e oltre. Un leader che incarna i valori di forza e umanità, pronto a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza.

Laurent Mekies, un uomo per uomini Per i lettori di MondoUomo.it, Laurent Mekies incarna il modello di leader contemporaneo: determinato ma empatico, capace di guidare con metodo e visione, senza rinunciare all’ascolto e al rispetto delle persone. La sua storia è quella di chi ha saputo aspettare il momento giusto, costruendo la propria autorevolezza passo dopo passo, senza mai smettere di imparare. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Chi è Laurent Mekies, il nuovo CEO della Red Bull Racing?

In questa notizia si parla di: laurent - mekies - redbull - racing

Christian Horner licenziato dalla Red Bull F1, al suo posto Laurent Mekies (ex Visa Cash APP). - La recente svolta nel mondo della Formula 1 scuote le fondamenta di Red Bull: Christian Horner, simbolo e cuore pulsante della scuderia per oltre 20 anni, è stato licenziato.

? Cambio al vertice per #redbull Racing: va via lo storico #TEAMPRINCIPAL Christian #Horner, che sarà sostituito da Laurent #Mekies, già a capo della scuderia sorella Racing Bulls. Quanto costerà questa mossa e che conseguenze ci saranno per il futu Vai su Facebook

Laurent Mekies: perennemente schiacciato dalle responsabilità ? @SimonTheWatcher #mekies #redbullracing Vai su X

F1 | Via Horner, Mekies al comando con un chiaro obiettivo: parla il nuovo team principal; Laurent Mekies inizia il suo mandato come team principal della Red Bull Racing; F1. Laurent Mekies debutta alla guida di Red Bull: Farò in modo che tutti diano il massimo.

F1. Laurent Mekies debutta alla guida di Red Bull: "Farò in modo che tutti diano il massimo" - Laurent Mekies prende il timone della Red Bull come nuovo team principal e CEO, promettendo di supportare il talento della squadra per affrontare le sfide della stagione ... automoto.it scrive

Mekies, missione ricostruzione e rilancio: "Red Bull ha i migliori talenti, devono avere il meglio" - L'appuntamento del 2026 è dietro l'angolo e la "nuova" Red Bull dovrà dimostrare di essere all'altezza della storia scritta nei primi 20 anni ... Come scrive autosprint.corrieredellosport.it