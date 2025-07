Chi è il pesce scorpione | come riconoscerlo e cosa fare in caso di incontro

Il pesce scorpione, o pesce leone, sta conquistando sempre più le nostre acque, portando con sé un veleno potente e un aspetto caratteristico. Riconoscerlo è fondamentale per garantire la sicurezza di chi naviga o nuota nelle coste italiane. Se incontri questa specie invasiva, ricorda di mantenere la distanza e di segnalare prontamente la sua presenza alle autorità competenti, contribuendo così alla tutela del nostro ecosistema marino. Continua a leggere per scoprire come agire correttamente e proteggerti.

Il pesce scorpione, o pesce leone, è una specie invasiva e velenosa sempre più comune nel Mediterraneo e lungo le coste dell'Italia meridionale. Arrivata attraverso il Canale di Suez dal Mar Rosso, è oggetto di monitoraggio da parte di diversi enti scientifici. In caso di incontro basta non avvicinarsi, ma è importante segnalare la sua presenza alle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pesce - scorpione - caso - incontro

Dal Mar Rosso alle acque del Salento, sempre più presente il pesce scorpione. Lo scienziato: “Dotato di ghiandole velenifere, ma non mortali” - Dal Mar Rosso alle acque del Salento, il pesce scorpione sta diventando una presenza sempre più comune nei nostri mari.

Ci mancava… https://www.msn.com/it-it/lifestyle/notizie/pesce-scorpione-avvistato-nel-salento-cresce-la-presenza-di-specie-aliene-nei-mari-italiani/ar-AA1HGi8G?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchserv Vai su Facebook

Al via la campagna @ISPRA_Press e @CNRsocial_-Irbim "Attenti a quei4", per informare sulla presenza nei nostri mari del pesce scorpione e di 3 specie tropicali potenzialmente pericolose pesce palla maculato e pesci coniglio scuro e striato. #ANSAAmbien Vai su X

Pesce scorpione: cosa sappiamo sul nuovo ospite indesiderato che avanza nell’Adriatico; Pesci alieni nel Mediterraneo: torna la campagna di avvistamento del pesce scorpione, pesce palla e pesce coni; Pesce scorpione e altre minacce: ecco le specie aliene dei nostri mari.

Pesci alieni nel Mediterraneo: torna la campagna di avvistamento del pesce scorpione, pesce palla e pesce coniglio - Alieni e potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana: sono i pesci di provenienza extra mediterranea che hanno iniziato a diffondersi nel Mare Nostrum facendo capolino ... Secondo ilmessaggero.it

Il pesce scorpione dagli aculei letali si diffonde in Italia. Due ... - Complice il riscaldamento del mare, in Grecia, Turchia e Cipro il pesce scorpione si sente già a casa. Da repubblica.it