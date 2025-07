Chi è Dodò l’esterno brasiliano che potrebbe rafforzare quella particolare statistica | guizzi e assist per la Juve da Firenze Carriera e profilo del giocatore

Tra talenti emergenti e desideri di rafforzamento, il nome di Dodò, il promettente terzino brasiliano classe 1998, torna prepotentemente alla ribalta della Juventus. Dopo le eccellenti prestazioni con la Fiorentina, è ora considerato un obiettivo strategico per il progetto di Tudor, con la prospettiva di portare qualità e corsa nella linea esterna bianconera. Ma chi è davvero Dodò, e perché il suo profilo potrebbe rappresentare la svolta tanto cercata?

Chi è Dodò, il classe 1998 che tanto bene ha fatto in Viola è pronto al salto: raccomandato da De Zerbi ed ora obiettivo della Juve per il 3-4-2-1 di Tudor. Carriera e identikit del giocatore. Fra le opzioni sugli esterni per il calciomercato Juve 202526 è tornato con forza il nome di Dodò, terzino brasiliano attualmente in forza alla Fiorentina. Rivalità a parte, nel recente passato le due società si sono rese complici di diversi affari: da Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez sino a Kean e Fagioli che hanno preso la direzione opposta. Se Madama dovesse acquistare anche Dodò, sarebbe la quinta operazione in entrata proveniente da Firenze nelle ultime 10 stagioni, un dato rilevante.