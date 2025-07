Chi crede nello sport pulito tiferà Djokovic Il fango della stampa britannica contro Sinner

Ancora una volta, la stampa britannica si scaglia contro Jannik Sinner, alimentando polemiche e sospetti nel mondo dello sport. Con un impegno che sembra più orientato a creare divisioni che a promuovere il fair play, alcuni giornalisti sembrano alimentare tensioni tra i protagonisti del circuito. Ma chi crede davvero nello sport pulito può trovare nel talento e nella determinazione di Sinner la vera essenza della competizione leale.

Ancora una volta la stampa britannica si è scagliata contro Jannik Sinner, sferrando un attacco diretto: "Chi crede nello sport pulito spera che Novak Djokovic affondi Jannik Sinner", ha scritto in una frase che racchiude il concetto dell'hating contro il numero uno al mondo il giornalista del Daily Mail Oliver Holt. Il tutto alla vigilia della semifinale di Wimbledon che si giocherà non prima delle 16.30 sul Centre Court dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio. "Mercoledì, Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton in tre set qui sul campo numero 1 e si è qualificato serenamente alle semifinali del singolare maschile di Wimbledon", esordisce il Chief Sports Writer del tabloid inglese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it