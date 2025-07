Chelsea vs PSG – Blues hanno quello che serve per abbattere i campioni europei nella finale della Coppa del Mondo di Club?

L’attesa è alle stelle: Chelsea e PSG si sfidano nella prima storica finale di Coppa del Mondo di club tra un club inglese e uno francese, a New York. Una partita che promette emozioni intense e un premio in denaro da capogiro. I Blues sono pronti a dimostrare di avere ciò che serve per abbattere i campioni europei e scrivere un nuovo capitolo nella loro leggenda. La sfida è alle porte, e tutto può succedere...

2025-07-11 19:02:00 Giorni caldissimi in redazione! Gli occhi del mondo del calcio si rivolgeranno a New York sabato mentre il Chelsea affronterà Paris Saint-Germain in una finale di Coppa del Mondo di club. Segna la prima volta che una grande finale internazionale è stata contestata tra un club inglese e francese e c’è una quantità enorme di premi in denaro. Per il Chelsea, è un’opportunità per completare una straordinaria storia di ritorno continentale, avendo vinto la Europa Conference League in questa stagione. Per il PSG, è l’opportunità di consolidare la loro supremazia globale dopo un dominante del 2025 sulla fase europea, chiusa da un primo trionfo della Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: finale - chelsea - mondo - coppa

Tratta il gioco del Chelsea come se fosse una finale, dice il capo del Manchester United Ruben Amorim - Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, esorta la sua squadra a vivere il prossimo incontro contro il Chelsea come una vera finale.

Il Chelsea vincerà la coppa del Mondo? #ocwsport #calcio #SerieA Vai su Facebook

Le cinque migliori partite di Cole Palmer con la maglia dei Blues; Semifinali dei Mondiali per club: Fluminense-Chelsea 0-2, inglesi in finale; Chelsea - PSG: dove vedere la finale del Mondiale per Club, formazioni, scommesse top.

Finale Coppa del Mondo per Club FIFA: Chelsea contro PSG, i pronostici di SportItaliaBet - Finale Coppa del Mondo per Club FIFA: il Chelsea di Enzo Maresca affronta il PSG di Luis Enrique. Riporta agimeg.it

Chelsea-PSG (finale Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e pronostico - Al MetLife Stadium di New York si sfidano i detentori della Conference League e i campioni d'Europa ... Secondo msn.com