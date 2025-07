Che cos’è il cowash il prodotto che ci fa risparmiare lo shampoo e perché è perfetto per l’estate

Con l’arrivo dell’estate, il cowash diventa il nostro alleato ideale per capelli leggeri, sani e pronti a splendere sotto il sole. Questo innovativo prodotto, che combina le proprietà di conditioner e wash, permette di risparmiare shampoo, riducendo i lavaggi e proteggendo la chioma dai danni. Facile da reperire e versatile, il cowash è la scelta perfetta per mantenere i capelli freschi e belli senza rinunciare alla praticità.

La parola è una fusione tra conditioner e wash. Letteralmente, un balsamo lavante: il cowash è un prodotto assolutamente perfetto per l’estate. Leggero, multiuso e più facilmente reperibile di quanto si pensi, permette di evitare lavaggi troppo frequenti e soprattutto di non danneggiare il capello. Ci sono due strade da poter percorrere: quella del fai da te, o quella dei prodotti già pronti. Cowash, il balsamo lavante dell’estate. Con l’arrivo dell’estate, tra sole, salsedine e lavaggi frequenti, trovare un metodo delicato per prendersi cura dei capelli diventa fondamentale. Permette di lavarli spesso senza rovinarli, mantenendoli morbidi, sani e leggeri: il prodotto nasce dall’esigenza di capelli ricci e afro, dove la struttura del capello è più secca e tendente al crespo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il cowash, il prodotto che ci fa risparmiare lo shampoo (e perché è perfetto per l’estate)

