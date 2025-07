Champions la Sir Sicoma Monini Perugia conoscerà il proprio cammino martedì prossimo

Dopo aver scritto la storia con la conquista della Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a tornare in campo. A pochi mesi dall'impresa epica in Polonia, i riflettori si riaccendono già martedì prossimo, 15 luglio, per una nuova sfida che promette emozioni e spettacolo. La squadra è pronta a dimostrare che il sogno europeo continua: non perdere l’appuntamento con la passione e la grande pallavolo!

A quasi due mesi dalla conquista della Champions League che la Sir Sicoma Monini Perugia ha alzato al cielo al termine della Final Four di?Ăłd?, in Polonia, lo scorso 18 Maggio, si riaccendono giĂ i riflettori sulla massima competizione per club a livello europeo. Martedì prossimo, 15 luglio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

