Cessione Osimhen De Laurentiis vuole certezze | le nuove richieste al Galatasaray

La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray infiamma le discussioni, con De Laurentiis che chiede garanzie più concrete. Dopo giorni di incertezza, il presidente del Napoli ha avanzato nuove richieste ai turchi, rendendo il trasferimento ancora più complesso. La trattativa si apre a nuovi scenari: qual è la vera posta in gioco e cosa si aspetta il club azzurro per concludere l’affare? Restate sintonizzati, perché la storia non è affatto finita.

La cessione dell’attaccante nigeriano continua a far discutere, con il presidente del Napoli che vuole più garanzie: qual è la richiesta ai turchi É stata una giornata particolarmente intensa quella che visto come protagonista la vicenda legata a Victor Osimhen. Il centravanti resta in uscita dal Napoli, ma, proprio come un anno fa, il suo trasferimento si sta rivelando più complicato del previsto. Se la scorsa estate, l’intoppo era legato alla destinazione, con il classe ’98 che sperava in una chiamata della Premier League, quest’anno i cavilli sono burocratici. Dopo aver rifiutato l’Arabia Saudita, Osimhen ha scelto di restare al Galatasaray, questa volta a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cessione Osimhen, De Laurentiis vuole certezze: le nuove richieste al Galatasaray

In questa notizia si parla di: cessione - osimhen - vuole - laurentiis

Osimhen-Galatasaray: Cessione ad un passo. - Osimhen al Galatasaray, un affare ormai vicino alla conclusione: la squadra turca ha deciso di mettere sul piatto i 75 milioni della clausola per assicurarsi il campione nigeriano a titolo definitivo.

Il giornalista esperto di calciomercato, Armando Areniello, loda il mercato del Napoli: "La cessione di Victor Osimhen rappresenta il grande CAPOLAVORO di Aurelio De Laurentiis. Nonostante chi gli era vicino gli consigliasse di abbassare le pretese, per evita Vai su Facebook

Si sta per sbloccare la cessione di Osimhen al Galatasaray Come riportato da Orazio Accomando su X, l'idea sarebbe di pagare subito 40 milioni e spalmare i 75 milioni restanti in diverse rate Invece, secondo Matteo Moretto, il Galatasaray avrebbe ab Vai su X

De Laurentiis ha deciso su chi investirà i soldi della cessione di Osimhen; Mercato Napoli, De Laurentiis aspetta la decisione di Osimhen: la situazione; Quanto risparmia il Napoli dalla cessione di Osimhen al Galatasaray.

Osimhen-Galatasaray, Er Faina: "De Laurentiis ha chiesto di inserire una clausola anti-italiane" - Il Napoli sta aspettando la sua cessione per incassare i soldi che saranno utili per finanziare gran parte del mercato estivo. Lo riporta msn.com

Bellinazzo: "Fideiussioni Osimhen: quanto costano e perché il Napoli le vuole" - Si fa un gran parlare delle fideiussioni chieste da Aurelio De Laurentiis al Galatasaray per avallare la cessione di Victor Osimhen dal Napoli al club turco. Riporta msn.com