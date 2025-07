Cesena centrocampista ma anche difensore Matteo Guidi si presenta | Sono pronto per la serie B

Matteo Guidi, versatile centrocampista e difensore, si presenta con entusiasmo al Cesena: "Sono pronto per la Serie B". Arrivato dal Pontedera, vede questa nuova avventura come un’opportunità fondamentale per la sua carriera. Con un contratto fino al 2028, il club bianconero punta su di lui per rafforzare la squadra e raggiungere nuovi traguardi. Leggi le notizie...

