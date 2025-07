Cerveteri cantieri aperti a Cerenova | lavori in via Fiesole

A Cerveteri, l'aria di rinnovamento si fa sentire: questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale a Cerenova, coinvolgendo via Fiesole e altre vie chiave della zona. Un investimento di quasi un milione di euro promette di migliorare la qualitĂ delle nostre strade e la vita di tutti i cittadini. Questi cantieri rappresentano un passo importante verso un futuro piĂą sicuro e funzionale per tutta la comunitĂ .

Cerveteri, 11 luglio 2025- Cantieri aperti questa mattina a Cerenova. Dopo via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Fiesole e nei prossimi giorni si procederĂ in via Satrico e via Tuscolo. “Questi cantieri rientrano all’interno dell’appalto di quasi un milione di euro che coinvolgerĂ oltre a Marina di Cerveteri, anche Cerveteri capoluogo e il Sasso – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – il cronoprogramma infatti, prevede che dopo le strade della Marina ci si sposti nel Capoluogo, con il rifacimento di Via della Lega, Via Rio dei Combattenti, Via Umberto Badini, Via Ezio Brandolini e Largo Almuneacar, uno snodo viario di grande importanza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: cerveteri - cantieri - aperti - cerenova

Una grande festa, una tradizione della nostra cittĂ . a Cerveteri, in , torna la Festa del , giunta alla sua 4^edizione e come sempre organizzata dal Vai su Facebook

Cerveteri, cantieri aperti a Cerenova: lavori in via Fiesole; Cerveteri, Gubetti: Cantieri aperti a Campo di Mare, nuovo manto stradale in Via delle Azalee e via dei Convolvoli; Cantieri aperti a Campo di Mare, nuovo manto stradale in Via delle Azalee e via dei Convolvoli.

Cantieri aperti a Cerenova: lavori in corso a via Felsina, poi toccherà a via Satrico e via Tuscolo - L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Subito dopo i cantieri proseguiranno nel Capoluogo” Cantieri aperti questa mattina a Cerenova. Scrive terzobinario.it

Cantieri aperti a Campo di Mare, nuovo manto stradale in Via delle Azalee e via dei Convolvoli - Soddisfatto l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti Hanno preso il via questa mattina i lavor ... Segnala terzobinario.it