Cerimonia blindata e location da favola nella perla del barocco siciliano Dopo Bezos un' altra star internazionale sceglie l' Italia per dire sì

Noto, con il suo barocco incantato e un’atmosfera da sogno, si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale. Dopo Venezia e Taormina, questa perla siciliana si conferma come location ideale per celebrare storie d’amore che attraversano il tempo e lo spazio. In un contesto così magico, dove ogni dettaglio parla di eleganza e tradizione, il matrimonio di Fuschia Kate Sumner promette di essere un’altra tappa indimenticabile nel racconto dell’Italia come cornice dei sogni più grandi.

C erte città non si scelgono per caso. Si scelgono perché sanno raccontare storie, custodire promesse, creare memoria. È quello che accadrà a Noto, in Sicilia, dove il barocco incontra la luce. Qui, tra architetture dorate e scenari sospesi nel tempo, si celebreranno le nozze di Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting e attrice, con il compagno Maximillian Wright. Dopo Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez e Taormina per la luna di miele, l’Italia accoglie un nuovo sì internazionale, in un’estate che la consacra regina delle celebrazioni da copertina. 21 location perfette per le nozze. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cerimonia blindata e location da favola nella perla del barocco siciliano. Dopo Bezos, un'altra star internazionale sceglie l'Italia per dire "sì"

In questa notizia si parla di: barocco - cerimonia - blindata - location

La figlia di Sting si sposa in Sicilia: le nozze di Fuschia Kate Sumner.