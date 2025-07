Centro sportivo Gaiofana faccia a faccia tra Responsible spa e tifosi Lavori a buon punto ma la consegna potrebbe slittare

Il centro sportivo Gaiofana sta prendendo forma grazie all’impegno di Responsible Spa e delle istituzioni, con lavori che procedono a buon ritmo. Tuttavia, un incontro faccia a faccia tra l’azienda e i tifosi ha evidenziato alcuni ostacoli che potrebbero causare un possibile slittamento nella consegna. La trasparenza e il dialogo restano fondamentali per garantire il successo di questa importante iniziativa per la comunità.

Lo stato di avanzamento dei lavori del centro sportivo nella zona Gaiofana è stato oggetto della sesta commissione, che ha visto la partecipazione degli assessori Michele Lari e Mattia Morolli, dei tecnici e degli uffici sport e lavori pubblici, oltre ad alcuni rappresentanti della Responsible. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

