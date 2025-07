Centro sociale vuole abolire la polizia Cerno attacca | Salis farà il corso per diventare Pasdaran

Un'onda di polemiche scuote il panorama italiano: un centro sociale di Monza, guidato da Ilaria Salis, promuove un corso per abolire la polizia, suscitando reazioni forti. Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, non ha esitato a commentare duramente questa iniziativa durante il Tg4. Ma qual è il vero significato dietro queste azioni e quale sarà il loro impatto sulla sicurezza e sulla società? La questione apre un dibattito acceso e senza mezzi termini.

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, √® stato ospite della puntata dell'11 luglio del Tg4 condotto da Stefania Cavallaro. Durante il telegiornale √® stata raccontata l'iniziativa del centro sociale Boccaccio di Monza, fondato da Ilaria Salis. L√¨ si terr√† infatti un corso di base per abolire la polizia. Questo il commento di Cerno a riguardo: ‚ÄúQuesta √® una delle tante iniziative che vedo quotidianamente per affermare l'odio verso le forze dell'ordine, che una parte della sinistra manifesta ormai ogni giorno. Forze dell'ordine trattate alla stregua dei delinquenti, con grida ‚Äėassassini' nei confronti di chi difende la sicurezza pubblica e rischia la vita quando succedono incidenti o situazioni dove a morire in quel caso non √® la gente, ma √® magari il delinquente in fuga‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Centro sociale vuole abolire la polizia. Cerno attacca: ‚ÄúSalis far√† il corso per diventare Pasdaran‚ÄĚ

