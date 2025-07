Centro Sartor barriera di duecento metri contro le esondazioni dell' Avenale

Il centro servizi alla persona "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto si rafforza contro le emergenze naturali con una barriera innovativa di 200 metri contro le esondazioni dell’Avenale. Questo nuovo muretto in cemento armato, alto 60 centimetri, rappresenta un passo importante per la sicurezza e la tutela della comunità locale. La protezione, infatti, permette di salvaguardare non solo il centro, ma anche l'intera zona circostante, garantendo serenità e continuità alle attività quotidiane...

