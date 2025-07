Centro Ovest | ancora polemica in maggioranza l' accusa della Lista Salis a Colnaghi

Le tensioni tra le forze politiche del Centro Ovest si fanno sempre più intense, mettendo a rischio l’unità della maggioranza. La controversia coinvolge direttamente Silvia Salis, sindaca di Genova, e il suo supporto civico, che accusano Colnaghi di comportamenti divisivi e di aver escluso importanti rappresentanti. In un clima di crescente frizione, si fa strada la domanda: come si risolverà questa spinosa vicenda politica?

Proseguono le polemiche interne alla maggioranza nel Municipio Centro Ovest, dove i consiglieri della lista Salis, la civica che porta il nome della sindaca di Genova Silvia Salis, sono in rotta con il presidente del Municipio Michele Colnaghi, del Movimento 5 Stelle, accusato di avere escluso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: salis - centro - ovest - maggioranza

Comunali: ecco la lista "Riformiamo Genova", Salis "Centro moderato un'importante risposta" - Oggi è stata presentata la lista civica "Riformiamo Genova", rappresentante del centro moderato per le comunali.

Un grande piacere accogliere a Palazzo Civico Silvia Salis, nuova sindaca di Genova: incontro che è stata una bella occasione di dialogo. Infrastrutture, connessioni, innovazione, IREN e il ruolo strategico di Piemonte e Liguria nel Nord Ovest del Paese: dura Vai su Facebook

Centro Ovest: ancora polemica in maggioranza, l'accusa della Lista Salis a Colnaghi; Centro Ovest, Lista Salis all’attacco del presidente: «Street Lab, progetto da 123mila euro. Dalla progettazione escluso il consiglio»; Centro Ovest, Lega: sinistra spaccata. Salis non in grado di difendere suoi consiglieri.

Centro Ovest, lista Salis: “Una giunta senza dialogo, la seconda forza esclusa da ogni ruolo” - Sul tema dello scontro in municipio Centro Ovest tra alcune forze della maggioranza, riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri municipali Mariano Passeri, Caterina Iacopi, Francesco And ... Secondo msn.com

Centro Ovest, Lega: sinistra spaccata. Salis non in grado di difendere suoi consiglieri - Lo hanno dichiarato i consiglieri municipali della Lega al Municipio Centro Ovest Davide Rossi (capogruppo), Andrea Ferrari e Serena Russo. Segnala ligurianotizie.it