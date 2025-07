Centro di Riabilitazione | apre la prima piscina pubblica per idrokinesiterapia

CEGLIE MESSAPICA - È stata inaugurata oggi (11 luglio 2025) presso il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica la prima piscina pubblica regionale dedicata all'idrokinesiterapia, un trattamento all'avanguardia nel campo della riabilitazione fisica per il recupero funzionale dei pazienti. "È una svolta fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità, aprendo nuove opportunità di cura accessibili e innovative."

CEGLIE MESSAPICA - È stata inaugurata oggi (11 luglio 2025) presso il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica la prima piscina pubblica regionale dedicata all'idrokinesiterapia, un trattamento all'avanguardia nel campo della riabilitazione fisica per il recupero funzionale dei pazienti. "È una svolta fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità, aprendo nuove opportunità di cura accessibili e innovative."

