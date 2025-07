Centro antiviolenza e casa rifiugio nel bene confiscato Segno di civiltà giustizia e speranza

Un nuovo simbolo di speranza e rinascita prende vita nel cuore di Casaluce: un centro antiviolenza e casa rifugio nasceranno dal recupero di un bene confiscato, testimonianza concreta di civiltà, giustizia e tutela. Questo progetto, finanziato dal PNRR, rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere e nell’impegno per un futuro più sicuro. La rinascita di questo spazio segna un nuovo capitolo di solidarietà e speranza per la comunità.

È ufficialmente partito il cantiere per il recupero edilizio di un edificio confiscato alla criminalità organizzata che diventerà presto un centro antiviolenza e casa rifugio per donne e bambini nel Comune di Casaluce, in via Martin Luther King. L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR –. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: centro - antiviolenza - casa - confiscato

