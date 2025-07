Cenano in ristorante e fuggono ma commettono un errore | Furbetti imbecilli tornate a pagare

Cenano in un ristorante di L'Aquila e, invece di saldare il conto, cercano di svignarsela. Ma si sbagliano di grosso: tra loro, un giovane aquilano, un albanese e uno spagnolo, hanno lasciato un debito non indifferente. La loro scaltrezza si rivela un fallimento clamoroso, perché ora sono chiamati a tornare e a pagare per le loro azioni. La loro storia insegna che l’onestà , prima o poi, viene sempre premiata.

Tre commensali di diverse nazionalità e un conto non saldato. Sono gli ingredienti della storia che arriva da L'Aquila e che ha per protagonisti un ragazzo del posto, un albanese e uno spagnolo. I tre avrebbero cenato in un locale del centro, il ristorante pizzeria Nonna Cristina, senza però. 🔗 Leggi su Today.it

