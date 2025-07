Cenano in pizzeria e fuggono l’avvertimento del titolare | Furbetti non vi siete accorti delle telecamere

In un'incresciosa scena nel cuore de L'Aquila, tre furbetti pensavano di farla franca dopo aver cenato in una pizzeria senza pagare, ignari delle telecamere che li riprendevano. La loro audacia è stata immediatamente scoperta, ma il proprietario non si è lasciato intimidire: "Vi do 24 ore per tornare a pagare o denuncio tutto pubblicamente." La vicenda solleva ancora una volta il dilemma tra fiducia e sicurezza nel mondo della ristorazione. Continua a leggere.

L’episodio in un Ristorante Pizzeria nel centro de L'Aquila. I tre forse pensavano di farla franca essendosi seduti ai tavoli fuori, allestiti solo di recente dal locale per la stagione estiva, ma non hanno fatto i conti con le telecamere sopra la loro testa. "Vi do 24 ore per tornare a pagare altrimenti non solo pubblico il video con i volti ma vi denuncio” ha avvertito il ristoratore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: telecamere - pizzeria - cenano - fuggono

Cenano in pizzeria e fuggono, l’avvertimento del titolare: “Furbetti, non vi siete accorti delle telecamere”; Cenano in ristorante e fuggono, ma commettono un errore: Furbetti imbecilli, tornate a pagare; Prima cenano al ristorante e poi fuggono. Il proprietario: «So chi siete, se pagate non vi denuncio».

Cenano in pizzeria e fuggono, l’avvertimento del titolare: “Furbetti, non vi siete accorti delle telecamere” - I tre forse pensavano di farla franca essendosi seduti ai tavoli fuori, allestiti solo di recente dal locale per la stagione estiva, ma non ... fanpage.it scrive

Prima cenano al ristorante e poi fuggono. Il proprietario: «So chi siete, se pagate non vi denuncio» - IL CASO Quanto accaduto qualche sera fa in un ristorante in centro potrebbe essere, almeno per l’inizio, paragonato alla classica barzelletta «C’erano un francese, un ... Da ilmessaggero.it