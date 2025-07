Cenando sotto un Cielo Diverso | 1200 cuori uniti a Ercolano per la solidarietà

Cenando sotto un cielo diverso, l'evento che ha unito 1200 cuori a Ercolano per la solidarietà, ha dimostrato come la passione possa trasformare una semplice serata in un trionfo di speranza e generosità. La 17ª edizione, svoltasi nella magica cornice di Villa Tony, ha coinvolto tante persone in un'esperienza indimenticabile, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà.

Un trionfo di sapori, solidarietà e partecipazione. La 17ª edizione di “ Cenando sotto un Cielo Diverso “, tenutasi l’8 luglio nella splendida cornice di Villa Tony a Ercolano, ha registrato un successo straordinario, accogliendo oltre 1200 persone. Un record di presenze che testimonia il profondo legame tra il pubblico e l’evento ideato e organizzato da Alfonsina Longobardi, presidente dell’associazione “Tra cielo e mare”. La serata, guidata dal tema “Autenticità: be yourself”, ha celebrato l’importanza di essere se stessi in un’atmosfera di gioia e condivisione. Un messaggio che ha trovato la sua massima espressione non solo nell’impegno dei volontari e nella generosità degli ospiti, ma anche nelle creazioni culinarie offerte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

