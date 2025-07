Cena CHIC con i grandi chef campani nel Castello di Taurasi

’occasione unica per lasciarsi conquistare dai sapori autentici e dall’arte culinaria dei grandi chef campani, immersi in un’atmosfera raffinata e suggestiva. Un viaggio sensoriale indimenticabile tra tradizione e innovazione, che renderà questa serata memorabile per tutti gli appassionati di gastronomia. Preparatevi a vivere un’esperienza gastronomica senza eguali, perché questa Cena Chic nel castello sarà davvero...

Nella suggestiva cornice del Castello Marchionale di Taurasi, simbolo di storia e prestigio nel cuore dell’Irpinia, il 14 luglio si terrà una elegante Cena d’Autore, momento culminante della tappa campana di In The Kitchen Tour, il format ideato dall’Associazione CHIC – Charming Italian Chef. Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cena - chic - chef - castello

Cena in bianco, che chic!. A tavola con Matilde - Immagina di immergerti in un’atmosfera da sogno, dove eleganza e storia si incontrano sotto le stelle.

EVENTI - Tappa in Irpinia per l’innovativo format ideato e organizzato dall’Associazione Chic Charming Italian Chef, una jam session culinaria divertente e istruttiva. #horeca #foodservice #eventi https://horecanews.it/chic-porta-in-the-kitchen-tour-al-castello-m Vai su X

CHIC ti aspetta lunedì 14 luglio con una sorprendente cena a più mani ? ? Aperitivo Standing: Giuseppe Pignalosa | Giuseppe Maglione | Guglielmo Capaldo ? Antipasto: Gabriele Piscitelli ? Primo: Amoroso Armando ? Secondo: Claudio Lanuto ? Dolci: D Vai su Facebook

CHIC porta In The Kitchen Tour nel Castello Marchionale di Taurasi; Cinque chef, un menu stellato e una cena in cascina: l’evento imperdibile di Chic a Milano; CHEAP E CHIC, AL CASTELLO DI SEMIVICOLI A SCUOLA DI ALTA CUCINA CON CHEF MONIA FLORIO.

CHIC porta 'In the Kitchen Tour' al Castello Marchionale di Taurasi - Tappa in Irpinia per l’innovativo format ideato e organizzato dall’Associazione CHIC – Charming Italian Chef, una jam session culinaria divertente e istruttiva. Riporta horecanews.it

Charming Italian Chef - CHIC porta In The Kitchen Tour nel Castello Marchionale di Taurasi Tappa in Irpinia per l’innovativo format ideato e organizzato dall’Associazione CHIC – CharmingItalian Chef, dove alcuni tra i più gr ... Scrive informazione.it