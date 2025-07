Cena a Scrocco a L’Aquila | Tre Clienti Scappano Senza Pagare Ma le Telecamere Li Tradiscono

Un gesto che li ha traditi: grazie alle telecamere di sorveglianza, i tre clienti sono stati scoperti e smascherati. L'episodio al ristorante "Nonna Cristina" in pieno centro a L’Aquila ha scatenato il clamore sui social, con il titolare che lancia un forte messaggio di deterrenza. Una storia che mette in luce quanto la verità virtuale possa fare giustizia anche nella vita reale. E ora, cosa succederà ?

Il caso al ristorante Nonna Cristina: il titolare lancia un ultimatum sui social. Tre giovani clienti di diversa nazionalità – un italiano, un albanese e uno spagnolo – sono i protagonisti di un episodio avvenuto in pieno centro a L'Aquila, che ha attirato l'attenzione dei social. I tre avrebbero cenato al ristorante pizzeria "Nonna Cristina", per poi lasciare il locale senza pagare il conto. Ma l'errore fatale è stato non accorgersi delle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato ogni dettaglio. Il ristoratore ha denunciato il fatto sulla pagina Facebook del locale, con un post dai toni decisamente duri: "A voi tre furbetti imbecilli, che non vi siete resi conto delle telecamere, vi do 24 ore per tornare a pagare, altrimenti non solo pubblico il video con i volti, ma vi denuncio".