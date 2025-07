Cede droga da spacciare ad un minorenne nel giardino di casa | arrestato dai Carabinieri

In un’operazione lampo, i Carabinieri hanno smantellato un giro di droga nel cuore di una comunità, arrestando un 22enne con precedenti e un minorenne coinvolto nello spaccio. La scena, ripresa in flagrante, rivela quanto siano rischiose e invisibili le infiltrazioni di sostanze illecite tra i più giovani. Questa vicenda ci ricorda l’importanza di vigilare e intervenire prontamente per proteggere il futuro dei nostri ragazzi.

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, con precedenti di polizia, e un 17enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il 22enne che nel giardino di casa del 22enne cedeva qualcosa ad un giovane, per cui sono intervenuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

