Cecchi Paone senza filtri alla Zanzara | Vannacci è una bestia ci andrei a letto E racconta il suo sogno erotico ricorrente

Alessandro Cecchi Paone, ospite esplosivo de La Zanzara su Radio24, si è lasciato andare a confidenze sorprendenti e provocatorie, tra risate e verità scomode. Con la sua spontaneità, il divulgatore ha svelato dettagli sulla salute, sui sogni ricorrenti e sui desideri più intimi, smontando ogni tabù con ironia e naturalezza. Ecco un confronto che sfida convenzioni e accende i riflettori sulla sua personalissima quotidianità, rendendo la chiacchierata imperdibile per chi ama scoprire l’uomo dietro le parole

Show esplosivo di Alessandro Cecchi Paone, ospite della trasmissione La Zanzara, su Radio24. Il giornalista e divulgatore scientifico si è lasciato andare senza freni alle domande provocatorie di Giuseppe Cruciani, rispondendo con disinvoltura e ironia su temi che vanno dalla salute intima ai desideri più personali. “Non sono andato al G ay Pride di Budapest perché ero in clinica per un intervento alle emorroidi”, racconta con naturalezza. “Ma non ho avuto problemi sessuali, perché pratico solo sesso attivo”. E quando Cruciani gli ricorda un commento di Tommaso Cerno sulla bellezza degli ungheresi, Cecchi Paone conferma: “È vero, a Budapest c’è stata una grande scuola pornografica, sia maschile che femminile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cecchi Paone senza filtri alla Zanzara: “Vannacci è una bestia, ci andrei a letto”. E racconta il suo “sogno erotico ricorrente”

In questa notizia si parla di: cecchi - paone - zanzara - racconta

Myrta contro Ferragni: “Sceneggiata, anche meno”, Cecchi Paone ci mette il carico: “Violenza su un giornalista” - Myrta Merlino e Cecchi Paone scoppiano in dure critiche nei confronti di Chiara Ferragni, definendo la sua apparizione una sceneggiata.

ALESSANDRO CECCHI PAONE SCANTENATO A 'LA ZANZARA' RACCONTA I SUOI SOGNI EROTICI: 'TRA SALVINI E... Vai su X

Alessandro Cecchi Paone: «A letto con una donna? Io e mio marito ci stiamo pensando»; Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi con Simone: “Farò un appello a Giorgia Meloni; Alessandro Cecchi Paone: Io e mio marito Simone stiamo pensando di fare sesso a tre con una donna.

Cecchi Paone, senza filtri: il suo sogno proibito - Alessandro Cecchi Paone ha confessato in radio alcuni aspetti inediti della sua vita privata e delle sue preferenze in termini di uomini. Come scrive donnaglamour.it

Cecchi Paone: “Con Salvini? Sì! Ma il mio sogno è una guardia svizzera” - Ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone ha dato vita a una delle interviste più controverse e chiacchierate della stagione. Da quilink.it