Le commissioni ministeriali rappresentano una delle cause più insidiose dei fallimenti nella politica culturale italiana. Mentre il governo dipinge un quadro ottimista e distante dalla realtà, i settori culturali affrontano crisi profonde e silenziose. Questa discrepanza alimenta disillusione e confusione, rendendo evidente quanto sia urgente un cambio di rotta concreto e condiviso. Solo così potremo sperare di ricostruire un sistema culturale realmente efficace e rappresentativo.

Lo scenario della politica culturale italiana continua a caratterizzarsi per la distanza (abissale) tra la “versione governativa” e la realtà dei fatti: all’etereo distacco del ministro Alessandro Giuli, all’ostinato ottimismo della Sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega Salvini) ed al pacato entusiasmo del Sottosegretario Gianmarco Mazzi (FdI), si contrappone la vera verità di settori del sistema che si agitano in crisi pervasive e profonde, con tassi crescenti di disoccupazione. Quel che emerge mediaticamente è soltanto la punta dell’iceberg, tra “caso Kaufmann” e commissioni ministeriali sempre più contestate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’è un’altra causa dei disastri della politica culturale italiana: le commissioni ministeriali

