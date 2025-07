C’è un piccolo laboratorio in Puglia che produce delle orecchiette davvero speciali

In un angolo di Puglia, tra le onde del mare e i profumi di basilico, nasce un laboratorio che trasforma la tradizione in terapia. Qui, persone con autismo imparano l’arte della pasta fatta a mano, creando non solo orecchiette speciali, ma anche speranza e inclusione. Con l’aiuto di esperti e il sorriso di Giorgione, questo progetto dimostra che la pasta può essere molto più di un semplice piatto: è un gesto di solidarietà e rinascita.

Ad Ostuni, in Puglia, un laboratorio terapeutico e formativo insegna a persone con autismo l’arte della pasta fatta a mano. Con loro ha messo le mani in pasta anche Giorgione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - C’è un piccolo laboratorio in Puglia che produce delle orecchiette davvero speciali

