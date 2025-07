C’è un latitante nel Suv pizzicato sull’A1 | doveva scontare 15 anni di carcere in Lussemburgo

Un latitante cileno, ricercato per furto e riciclaggio e condannato a 15 anni in Lussemburgo, è stato catturato sulla A1 durante un pattugliamento della Polizia Stradale. Il suo SUV è stato intercettato mentre transitava nello snodo di Puliana, tra il casello di Badia e Bologna, confermando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia. La sua cattura rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità internazionale.

Bologna, 11 luglio 2025 – La polizia stradale ha identificato e catturato un cittadino cileno ricercato dalle autorità del Lussemburgo, condannato a 15 anni di carcere, per i reati di furto in casa e riciclaggio. L’operazione è stata effettuata martedì quando gli operatori erano impegnati nel pattugliamento del tratto dell’A1 ‘Direttissima’. Nello specifico, la polizia stava presidiando lo snodo di ‘Puliana’, il tratto tra il casello di Badia e quello di Barberino di Mugello dove era in corso una deviazione a causa del traffico intenso accentuato dai lavori. Erano circa le 2, quando gli agenti della pattuglia della sottosezione di Pian del Voglio, hanno notato un Suv con targa italiana, a bordo del quale viaggiavano due giovani uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è un latitante nel Suv, pizzicato sull’A1: doveva scontare 15 anni di carcere in Lussemburgo

In questa notizia si parla di: anni - carcere - lussemburgo - latitante

Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere: aveva una relazione con un detenuto - Kerri Pegg, ex direttrice di un carcere britannico, è stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere a causa di una relazione con un detenuto.

TENTAVANO DI ELUDERE I CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE NEL TRATTO AUTOSTRADALE. CATTURATO LATITANTE CILENO CHE DOVRA’ SCONTARE 15 ANNI DI CARCERE. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; C’è un latitante nel Suv, pizzicato sull’A1: doveva scontare 15 anni di carcere in Lussemburgo; Arrestato latitante cileno sull’A1 tra Bologna e Firenze: deve scontare 15 anni.

C’è un latitante nel Suv, pizzicato sull’A1: doveva scontare 15 anni di carcere in Lussemburgo - Il connazionale che era con lui era senza permesso di soggiorno, documenti e patente ... Scrive msn.com

Esce dal carcere per laurearsi e poi fugge. Il detenuto latitante era stato condannato per la strage di Corinaldo - Cavallari, originario della Bassa Modenese, era detenuto nel carcere della Dozza per scontare la pena definitiva a 11 anni e 10 mesi ... Segnala rtl.it