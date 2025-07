CdS – quanto incassa la Lazio dall’operazione

Il calciomercato si infiamma: mentre Floriani Mussolini si avvia verso la Cremonese, emerge una domanda importante per i tifosi e gli esperti di economia sportiva. Quanto incassa la Lazio dall’operazione? Scopriamo insieme i dettagli e le cifre di questa trattativa che potrebbe avere ripercussioni anche sui bilanci delle società coinvolte.

Si chiude lunedì, l'operazione è in dirittura d'arrivo. Floriani Mussolini oggi verrà esentato dalle visite mediche a Formello. Lo aspetta la Cremonese. Si è imposta battendo la concorrenza della famiglia Pozzo che lo avrebbe voluto portare al Watford (in Inghilterra) attraverso l'Udinese: sarebbe stata una cessione a titolo definitivo con recompra per la Lazio, che invece mantiene i diritti sul laterale cresciuto nel settore giovanile. Restano da definire i dettagli e sistemare le cifre.

In questa notizia si parla di: lazio - operazione - incassa - laterale

Floriani Mussolini verso la Cremonese: quanto incassa la Lazio dall'operazione.

Floriani Mussolini oggi verrà esentato dalle visite mediche a Formello.

