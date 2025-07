Cavalluccio marino resta impigliato in una rete da pesca | salvato e rimesso in libertà Il video

Un piccolo cavalluccio marino, intrappolato in una rete da pesca al largo delle Tremiti, ha trovato salvezza grazie all'intervento rapido di subacquei italiani. Un gesto che dimostra come anche le azioni più semplici possano fare la differenza, rafforzando il legame tra uomo e natura. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante proteggere il nostro mare e i suoi affascinanti abitanti. La libertà del mare dipende da noi.

Rimini, 11 luglio 2025 — Un piccolo eroe del mare è tornato a casa. Non si tratta di un delfino o di una tartaruga, ma di un minuscolo cavalluccio marino, rimasto impigliato in una rete da pesca al largo delle Isole Tremiti e liberato grazie all'intervento tempestivo di un gruppo di subacquei italiani. Un gesto semplice, ma carico di significato, che racconta molto del rapporto profondo tra l’uomo e il mare, e di una subacquea sempre più consapevole e attenta alla tutela degli ecosistemi marini. Il protagonista di questa piccola grande storia è il team di  Easy Diver, la Scuola sub e apnea del Circolo nautico di Cattolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavalluccio marino resta impigliato in una rete da pesca: salvato e rimesso in libertà . Il video

