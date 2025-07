Catania blitz della Polizia | in manette cinque affiliati al clan Cappello-Bonaccorsi

Catania si sveglia sotto shock: la Polizia ha messo a segno un poderoso blitz, arrestando cinque affiliati del clan Cappello Bonaccorsi. Svelato un nuovo capitolo della lotta alla criminalità organizzata, con pene che vanno dagli otto ai dodici anni. Questa operazione dimostra ancora una volta l’impegno dello Stato nel combattere il malaffare e rafforzare la sicurezza dei cittadini. La battaglia contro la mafia continua senza sosta.

Questa mattina le forze dell’ordine hanno inflitto un nuovo e duro colpo al clan Cappello-Bonaccorsi. La Polizia di Stato, infatti, ha arrestato a Catania cinque soggetti, già condannati con sentenze definitive per gravi reati di stampo mafioso. Tutti loro dovranno scontare pene residue comprese tra gli otto e i dodici anni di reclusione. I cinque erano coinvolti nella maxi operazione antimafia denominata Minecraft, eseguita dalla squadra mobile della Questura etnea e dallo SCO della polizia il 28 gennaio 2021, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Nei loro confronti, la Procura Generale ha emesso cinque ordini di carcerazione, puntualmente eseguiti nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Catania, blitz della Polizia: in manette cinque affiliati al clan Cappello-Bonaccorsi

In questa notizia si parla di: catania - polizia - cinque - clan

Catania, via Garibaldi, controlli della polizia alle attività commerciali: raffica di sanzioni - ...finalizzato a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e di salute pubblica. Questo controllo, che rientra nelle operazioni per la tutela della legalità , ha visto partecipare diverse forze dell'ordine e ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire un ambiente sicuro per i giovani e per la comunità .

“Venite, c'è un deposito di droga in una casa abbandonata". La Polizia sequestra 7 chili di cocaina a Catania. Vai su Facebook

Blitz zcontro clan Cappello - Bonaccorsi, 5 arresti a Catania dopo condanne; Blitz contro clan Cappello-Bonaccorsi, 5 arresti dopo condanne; Blitz contro il clan catanese, 5 arresti.

Blitz contro clan Cappello-Bonaccorsi, 5 arresti dopo condanne - La polizia ha arrestato a Catania cinque persone condannate a pene residue comprese tra e otto e dodici anni di reclusione per vari titoli di reato: associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e de ... Si legge su msn.com

Mafia, clan Cappello –Bonaccorsi: arrivano le condanne: cinque arresti - Personale della Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania: Cangemi Emilio cl. gazzettinonline.it scrive