Castelnovo Sotto finto guasto alle tubature per rubare in casa

A Castelnovo Sotto, un pensionato di 89 anni è caduto vittima di una truffa astuta e inquietante. Due uomini, uno con pettorina dei carabinieri e l’altro in tuta tecnica, hanno approfittato della sua buona fede fingendo un guasto alle tubature. La loro finta emergenza si è trasformata in un tentativo di furto…

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 11 luglio 2025 – Un pensionato è stato truffato da due uomini che si sono presentati all'abitazione della vittima: uno di loro aveva una pettorina riportante la scritta carabinieri, mostrando anche una specie di tesserino, l'altro indossava una tuta grigio scura di usate dai tecnici delle società di acqua e gas. La vittima, un pensionato di 89 anni, si è sentito raccontare di un guasto alle condotte idriche e del gas di Castelnovo Sotto e che era necessaria una verifica diretta. I truffatori hanno fatto scoppiare qualcosa per far credere all'avaria, poi hanno chiesto di aprire il rubinetto dell'acqua e di riporre gli oggetti di valore e denaro nel frigorifero, per evitare possibili danni.

