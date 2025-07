Cassazione fine della disputa tra Seminario di Narni e Iniziative Immobiliari | confermata la restituzione di 166mila euro

La Corte di Cassazione ha definitivamente chiuso la controversia tra il Seminario di Narni e Iniziative Immobiliari, confermando la restituzione di 166mila euro alla prima. Un verdetto che mette fine a una lunga disputa legale, portando chiarezza e giustizia per le parti coinvolte. La vicenda, nata da un contenzioso complesso, ora si conclude con un esito favorevole al Seminario, sancendo un importante precedente nel panorama legale immobiliare.

La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine sulla vicenda che vedeva contrapposte la societĂ Iniziative Immobiliari srl e il Seminario vescovile di Narni, rigettando il ricorso della societĂ contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia. La vicenda La causa trae origine da un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: cassazione - fine - seminario - narni

Fine vita, depositata in Cassazione la proposta di legge per l’eutanasia. Mina Welby: “Sarebbe la mia più grande felicità ” - In un passo storico, gli esponenti dell’Associazione Luca Coscioni hanno presentato alla Cassazione la proposta di legge popolare per legalizzare l’eutanasia, un tema che divide e al tempo stesso unisce.

Cassazione, fine della disputa tra Seminario di Narni e Iniziative Immobiliari: confermata la restituzione di 166mila euro.

Ex seminario, c'è la Cassazione - Il Gazzettino - La strada sembra essere ormai tracciata: la battaglia tributaria fra il Comune di Selvazzano e il Seminario Vescovile di Padova per il pagamento dell'Ici e dell'Imu per l'ex seminario di Tencarola ... Secondo ilgazzettino.it

Ex seminario in Cassazione - Il Gazzettino - La battaglia tributaria fra l'ente e il Seminario Vescovile di Padova per il pagamento dell'Ici e dell'Imu per l'ex seminario di ... Lo riporta ilgazzettino.it