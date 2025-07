Cassano | Per talento dico Baggio ma Totti il miglior 10 della storia italiana

ricordato come un talento che avrebbe potuto lasciare un segno indelebile nel calcio italiano, paragonandolo a Baggio per il suo estro e la sua classe. Tuttavia, nel cuore dei tifosi della Roma, Totti rimane il vero numero 10, simbolo di passione e lealtà . Mentre il mercato entra nel vivo, l’attenzione si sposta anche sulle storie passate e sui grandi campioni che hanno scritto la storia giallorossa.

Mercato che catalizza completamente l’attenzione in casa Roma, con Massara pronto a chiudere i primi colpi in entrata ( fretta per Wesley ), ma c’è anche tempo per qualche chiacchierata con volti che hanno scritto pagine di storia giallorossa. Se Sabatini ha parlato di Luis Enrique, piccolo rimpianto nella capitale visti i risultati attuali, Antonio Cassano, nell’ultima puntata di Viva el Futbol condotto con Lele Adani e Nicola Ventola, si è lasciato andare su quello che è sempre stato il suo rapporto in campo con Francesco Totti, con il quale ha formato una delle coppie d’attacco più talentuose e divertenti della storia del calcio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it