Caso Osimhen la mossa last minute del Galatasaray | i dettagli

Il caso Osimhen sta infiammando il mercato calcistico italiano e internazionale: dopo settimane di trattative e rumors, il club turco del Galatasaray ha deciso di muoversi all’ultimo minuto, sorprendendo tutti. La trattativa, che sembrava ormai definita, ha subito un impasse inatteso, lasciando i tifosi del Napoli in attesa di novità. Ma cosa c’è realmente dietro questa mossa improvvisa? Scopriamo i dettagli di questa intricata vicenda che potrebbe rivoluzionare il destino dell’attaccante nigeriano.

Il Galatasaray ha preso una decisione importante che riguarda la trattativa Osimhen. Il caso ‘ Victor Osimhen ‘, di fatto, è la notizia che in questo momento tiene banco in maniera davvero dominante nel contesto Napoli. Dopo tante voci, infatti, sembrava imminente il passo del nigeriano, ma poi nella giornata di ieri c’è stato un nuovo ribaltone. La trattativa, infatti, ha subito una brusca frenata, visto che il Galatasaray non ha presentato al Napoli le garanzie bancarie necessarie. Nella giornata di oggi, invece, il club turco ha in serbo una mossa importante. Osimhen al Galatasaray, il club turco ha preso una decisione importante: le ultime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Osimhen, la mossa last minute del Galatasaray: i dettagli

In questa notizia si parla di: osimhen - caso - galatasaray - mossa

Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia? - L’estate del calcio italiano si scalda attorno a Victor Osimhen, con voci di un accordo tra il centravanti nigeriano e la Juventus.

Dursun Ozbek, presidente #Galatasaray, al sito turco Radyospor: "Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di #Osimhen" Vai su X

Sempre più verso il #Galatasaray I turchi spingono per #Osimhen con quella mossa... Vai su Facebook

Pres galatasaray frena su osimhen non faremo mosse che potrebbero mettere in difficolta il club; Osimhen non sceglie tra Al-Hilal e Galatasaray: la mossa del Napoli per sbloccare la situazione; Osimhen-Galatasaray, mossa a sorpresa per convincerlo! Spunta chiamata dell'allenatore | FOTO.

Osimhen o Calhanoglu, si sblocca il primo acquisto del Galatasaray - Ci sono delle conferme che arrivano e riguardano il possibile colpo di scena che può portare all'addio dal campionato italiano di giocatori come Osimhen e Calhanoglu con Napoli e Inter in trattative a ... calciomercatoweb.it scrive

Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare - Continua l’attesa per il trasferimento ai turchi dell’attaccante nigeriano che da oggi non dipende più solo dalla cifra iniziale: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it