Caso Mario Paciolla la mamma | Dal 15 luglio inizia la lotta il governo accetti commissione d'inchiesta

Il 15 luglio a Napoli si manifesta per Mario Paciolla, il cooperante ucciso in Colombia, mentre la madre denuncia incredulità sulla versione del suicidio e critica l'ONU. Le opposizioni in Parlamento chiedono una commissione d'inchiesta: un passo necessario verso la verità. La lotta della famiglia Paciolla entra nel vivo, spingendo il governo a considerare seriamente questa richiesta. Un atto di giustizia che non può più aspettare.

Manifestazione a Napoli il 15 luglio per il cooperante ucciso in Colombia. Intanto in parlamento le opposizioni presentano la richiesta di una commissione d'inchiesta. La mamma: "La versione del suicidio è semplicemente incredibile, l'Onu non ha mai voluto collaborare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

