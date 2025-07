Caso Galvagno in Sicilia parla Tommaso Dragotto | Mia moglie indagata ma è scorretto coinvolgere me e la mia azienda

In un contesto mediatico spesso eccessivamente sensazionalistico, è fondamentale distinguere i fatti dalle interpretazioni. Tommaso Dragotto esprime la propria preoccupazione riguardo a un’attenzione troppo invasiva nei confronti della sua famiglia, in particolare di sua moglie, coinvolta nel caso Galvagno in Sicilia. È importante chiarire la verità e tutelare l’onore di tutte le persone coinvolte, evitando di alimentare incomprensioni o diffamazioni.

"Da svariate settimane leggo con particolare attenzione i servizi che riguardano mia moglie, Marcella Cannariato, in cui frequentemente vengo coinvolto attraverso l'impiego di espressioni come "lady Dragotto", "coniugi Dragotto", "i Dragotto", ingenerando l’impressione che io possa essere indagato. Al riguardo rilevo che in un recente articolo si è perfino fatto riferimento ad una possibile richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Galvagno in Sicilia, parla Tommaso Dragotto: "Mia moglie indagata, ma è scorretto coinvolgere me e la mia azienda"

Chiusa l'inchiesta per corruzione, si complica la posizione dell'assessore Amata; Lady Dragotto si dimette da fondazione e società per “tutelare il brand”; Amata, indagini concluse.

Dragotto, 'su inchiesta notizie parziali, non sono indagato' - Mia moglie è indagata e quindi presunta innocente, ...