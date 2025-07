Caso Calhanoglu non è ancora finita | la mossa che può significare addio all’Inter

La telenovela Calhanoglu-Inter non è ancora scritta: una mossa strategica potrebbe infatti cambiare tutto e significare addio al regista turco. Nonostante le sessioni di mercato a saldo zero, l’Inter sembra pronta a investire nel rinnovamento della rosa, come dimostrato durante il Mondiale per club. La sfida ora è mantenere l’equilibrio tra esperienza e gioventù, perché il futuro della squadra dipende da questa decisione cruciale.

Non è ancora finita la telenovela Calhanoglu-Inter. La permanenza in nerazzurro del regista turco non può dirsi sicura al 100%. Una mossa può ancora separare le due strade. Dopo sessioni di mercato a saldo zero, l’ Inter non sembra voler badare a spese. La sensazione che la rosa vada rinnovata, e non di poco, è emersa per l’ennesima volta durante il Mondiale per club, se ce n’era bisogno. Serve ringiovanire una squadra che è arrivata al torneo negli Stati Uniti sulle gambe, mentalmente e fisicamente. Con l’arrivo di Cristian Chivu, inoltre, qualcosa cambierà a livello tattico rispetto ai dogmi imposti nel quadriennio di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Caso Calhanoglu, non è ancora finita: la mossa che può significare addio all’Inter

