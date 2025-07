Caso Almasri Schlein | Nordio non deve restare un minuto in più quanto accaduto è inaccettabile – Video

La vicenda Almasri-Schlein-Nordio scuote le coscienze italiane, denunciando un episodio gravissimo che richiede risposte immediate. La libertà di un criminale condanna l’intera nazione a una perdita di dignità , e la responsabilità politica è imprescindibile. È ora che la prima istituzione si pronunci con fermezza: l’Italia merita trasparenza e giustizia, senza tollerare ulteriori ritardi o omissioni. Quanto accaduto non può e non deve restare impunito.

“Il passo indietro a Nordio dovrebbe chiederlo innanzitutto la premier Meloni, se non altro per preservare la dignità dell’istituzione che rappresenta. Persino la Libia ha convocato Almasri per crimini come l’umanità . Uno stupratore di bambini è stato liberato consapevolmente, Nordio deve rispondere all’Italia prima ancora che al Parlamento, quanto accaduto è inaccettabile, non può restare un minuto di più”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, sul palco dell’evento “Le rotte del futuro” a Roma, in merito al caso Almasri che vede coinvolto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Schlein: “Nordio non deve restare un minuto in più, quanto accaduto è inaccettabile” – Video

