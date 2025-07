Caso Almasri Nordio | Unica novità è la fuga di notizie ho detto la verità Il resto sono nuts

Nel cuore del dibattito sulle recenti polemiche, il ministro Nordio chiarisce con fermezza: "Sul caso Almasri non c'è fuga di notizie, solo la ripetizione di verità ormai note." La sua posizione si distingue per chiarezza e determinazione, lasciando poco spazio ai fraintendimenti. In un contesto dove le speculazioni proliferano, le parole di Nordio rappresentano un punto fermo, sottolineando che la realtà rimane invariata e che i rumors sono solo "nuts".

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 "Sul caso Almasri non c'è nessuna fuga, semplicemente perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quello che ho detto al Parlamento è quello che direi ancora oggi. La situazione non è mutata, il chiacchiericcio riportato dalla stampa è completamente infondato. Sa cosa ha detto il generale McAuliffe all'assedio di Bastogne? Nuts", così Nordio sul caso Almasri. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Almasri, Nordio: Unica novità è la fuga di notizie, ho detto la verità. Il resto sono "nuts"

