Caso Almasri Nordio | Unica novità è la fuga di notizie ho detto la verità Il resto sono nuts – Il video

In un clima di grande attenzione mediatica, il ministro Nordio chiarisce la situazione sul caso Almasri: niente fughe di notizie, solo fatti consolidati e verità chiare. La sua dichiarazione, forte e decisa, smonta speculazioni e malintesi, riaffermando il suo impegno nel dire sempre la verità. Ma cosa nasconde davvero questa vicenda? Le risposte stanno nel dibattito che ancora infiamma il mondo politico e mediatico.

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 "Sul caso Almasri non c’è nessuna fuga, semplicemente perché non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Quello che ho detto al Parlamento è quello che direi ancora oggi. La situazione non è mutata, il chiacchiericcio riportato dalla stampa è completamente infondato. Sa cosa ha detto il generale McAuliffe all’assedio di Bastogne? Nuts", così Nordio sul caso Almasri. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online