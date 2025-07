Caso Alemanno Arlechino presidente Movimento Indipendenza | Gianni ancora a Rebibbia una cattiveria umana e giuridica e

L’arresto di Gianni Alemanno, ex Sindaco e Ministro sotto Berlusconi, ha scosso il panorama politico italiano, rivelando un episodio di grande controversia nel 2025. Accusato di traffico d’influenze e violazioni delle condizioni degli arresti domiciliari, la sua vicenda si configura come uno dei casi più emblematici di ingiustizia e tensione politica recente. Una storia che continua a far discutere e a mettere in discussione i limiti della giustizia e della moralità pubblica.

A parlare è uno dei suoi più stretti collaboratori, ma soprattutto uno degli amici più fidati, una persona che ha fatto la storia di An Uno dei casi più eclatanti e controversi del 2025. L' arresto dell'ex Sindaco e Ministro del Governo Berlusconi Gianni Alemanno che per il reato di traffico d'influenze e per non aver rispettato le condizioni degli arresti domiciliari, disposte dal magistrato di sorveglianza, il primo gennaio del 2025 è stato condotto a Rebibbia dove dovrà scontare una condanna di 22 mesi. Una situazione al limite dell'accanimento e per molti opinionisti e politici "una vera assurdità e cattiveria".

Diario di cella di Gianni Alemanno: cammina male, non ci vede e non ci sente, cosa ci fa in carcere? - Oggi, invece di concentrarci su pentole e coperchi, voglio parlarvi di un tema cruciale: la dignità umana e il rispetto dei diritti in carcere.

