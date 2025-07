Casertana ora si fa sul serio | il punto fra acquisti cessioni e rinnovi

La Casertana si prepara a scrivere un nuovo capitolo, tra acquisti mirati, partenze strategiche e rinnovi fondamentali. A soli dieci giorni dal raduno di Chianciano Terme, la rosa si presenta ancora in larga parte incompleta, mentre la società lavora senza sosta per definire il volto della squadra. Il countdown è iniziato: ecco dove si sta muovendo il mercato rossoblù.

A dieci giorni dal raduno di Chianciano Terme, la rosa resta in gran parte incompleta: dei circa quindici calciatori ancora sotto contratto, almeno cinque non rientrano nei piani tecnici. Si tratta di una rivoluzione annunciata, cominciata con la rescissione di Gatti e le partenze di Bianchi, Kallon e Bunino – tutti in scadenza di prestito. Valutazioni in corso per Damian, Carretta e Vano: in caso di addio dell'attaccante, piace Scotto della Torres. In uscita anche Bakayoko e i giovani Heinz, Capasso, Iuliano e Matese, tutti alla ricerca di una nuova sistemazione. Tramonta la pista Egharevba, ma il mercato si accende.

