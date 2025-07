Caserta ruba l’acqua alla Reggia con un allaccio abusivo | arrestato un 58enne

A Caserta, un uomo di 58 anni ha tentato di sottrarre illegalmente oltre 8217; acqua dalla reggia, simbolo del patrimonio italiano. L’indagine dei carabinieri, scaturita da segnalazioni di carenza alle fontane borboniche, ha portato all’arresto e ai domiciliari dell’uomo, evidenziando come anche i tesori culturali possano essere bersaglio di illeciti. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela e la sicurezza delle nostre meraviglie storiche.

Indagini dei carabinieri dopo la segnalazione di una carenza idrica alle fontane borboniche. L’uomo è finito ai domiciliari.. CASERTA – Un furto d’acqua ai danni della Reggia di Caserta, simbolo del patrimonio culturale italiano, è stato scoperto grazie a un’indagine avviata dai carabinieri dopo anomalie nella fornitura idrica. Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e allaccio abusivo alla rete idrica che alimenta le storiche fontane borboniche dei giardini della Reggia. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe creato un allaccio non autorizzato alla rete dell’acquedotto Carolino — l’imponente sistema idrico voluto da Carlo di Borbone nel XVIII secolo — per rifornire la propria abitazione o attivitĂ . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

