Case e ospedali abbandonati sotterranei delle stazioni in disuso il nuovo fenomeno in crescita tra i ragazzi è molto più di un passatempo per amanti del brivido Attenzione però ai pericoli

Il fenomeno dell’Urban Exploration, o Urbex, sta affascinando sempre più adolescenti che si avventurano in case abbandonate, treni dismessi e sotterranei nascosti. Un’attività che unisce il brivido alla scoperta della storia, ma che nasconde rischi concreti. In un mondo iperconnesso, perché questa passione sta crescendo così rapidamente tra i giovani? La risposta potrebbe risiedere nel desiderio di evadere e di vivere esperienze uniche, lontano dalla routine digitale.

D ai tetti delle fabbriche abbandonate ai sotterranei delle vecchie stazioni, la nuova mania che sta conquistando gli adolescenti di tutto il mondo si chiama Urbex, Urban exploration. Il nome può ingannare, però, perché non si tratta semplicemente di una passeggiata in un luogo fatiscente, ma di un vero e proprio viaggio nel tempo e nella storia. La domanda, tuttavia, che sorge spontanea, è perché, in un mondo sempre più iperconnesso, avventurarsi nel buio e nel silenzio di questi spazi fantasma, attrae così tanto le giovani generazioni? Città più ciclabili: le 10 migliori in Italia per andare in bici X Tutti pazzi per l’Urbex: l’esplorazione urbana che conquista gli adolescenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it