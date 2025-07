Casa troppo cara per i giovani italiani | oltre 1 milione vive ancora con i genitori e il 62% non riesce a comprarla

In Italia, la casa diventa un sogno irraggiungibile per i giovani: oltre 1 milione vive ancora con i genitori, e il 62% non può permettersi di acquistarla. Contratti precari e stipendi minimi alimentano questa crisi, specialmente al Sud. È tempo di smettere di giudicare e affrontare la realtà: questa è una sfida collettiva che richiede soluzioni concrete, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo in questa battaglia per un futuro dignitoso.

Contratti precari all'80% al Sud, stipendi sotto i 1.400 euro: così oltre 1 milione di giovani italiani vive con i genitori, senza casa né futuro, mentre cresce l'emigrazione all'estero. Si parla spesso del dramma dei mammoni in Italia. Con un sorrisetto di superiorità. Come se fosse colpa lo.

