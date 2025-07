Casa di proprietà da 107 metri quadri ma occupavano un alloggio popolare | scatta lo sgombero

Una decisione inattesa: scatta lo sgombero di una casa di proprietà di 107 metri quadrati, occupata illegalmente come alloggio popolare. Nonostante il possesso dell’immobile, i controlli dell’Acer Campania hanno evidenziato irregolarità, portando il Comune di Salerno a emettere un’ordinanza di sfratto. Una situazione che mette in evidenza le sfide tra diritti e regolamenti nel settore dell’edilizia abitativa pubblica.

Vivevano in un alloggio popolare nonostante fossero proprietari di un appartamento da 107 metri quadrati. Dopo i controlli dell'Acer Campania, che hanno rilevato l'assenza dei requisiti previsti per la permanenza negli immobili Erp (Edilizia Residenziale Pubblica), il Comune di Salerno ha emesso.

