Caronte & Tourist Isole Minori salta la conciliazione con i sindacati | sarà sciopero

Le acque sono agitate per Caronte & Tourist Isole Minori, con uno sciopero di 24 ore annunciato dai sindacati dopo il fallimento della conciliazione. La protesta, prevista tra le 6 del 21 luglio e le 5.59 del 22 luglio, mette a rischio i collegamenti cruciali per le isole minori. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul turismo e sulla mobilitĂ locale, lasciando tutti in attesa di sviluppi.

Navigano in acque agitate le navi di Caronte & Tourist Isole Minori. A smuoverle sono i sindacati che hanno annunciato uno sciopero di 24 ore tra il 21 e il 22 luglio dopo la mancata conciliazione tra le parti. I marittimi incroceranno le braccia  dalle 6 del 21 luglio alle 5.59 del 22 luglio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

