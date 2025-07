Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon | Sinner-Djokovic? Uno dei match più eccitanti mi godo il momento

titolo più ambito del tennis mondiale. La finale promette di essere un duello epico tra giovani talenti e veterani, regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile sull'erba di Wimbledon. Che vinca il migliore in questa battaglia di nervi e d'abilità!

Carlos Alcaraz ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) e si è così qualificato alla finale di Wimbledon 2025, dove incrocerà il vincente del confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Lo spagnolo è stato bravo ad annullare un paio di set-point nel quarto parziale e a chiudere i conti prima della potenziale frazione da dentro o fuori sull’erba londinese, meritandosi così il diritto di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sui sacri prati. Carlos Alcaraz ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “ È stato molto difficile, è stato duro giocare con Fritz: oggi era caldo e lui era al top della condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon: “Sinner-Djokovic? Uno dei match più eccitanti, mi godo il momento”

