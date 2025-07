Carlos Alcaraz è ancora in finale a Wimbledon Fritz si arrende in quattro set

Carlos Alcaraz conferma il suo talento straordinario e conquista per il terzo anno consecutivo una finale a Wimbledon, dimostrando ancora una volta di essere uno dei protagonisti indiscussi del tennis mondiale. La vittoria su Taylor Fritz, dopo quasi due ore e cinquanta minuti di battaglia intensa e spettacolare, sottolinea la sua determinazione e capacità di gestire la pressione. Ma cosa riserverà l’ultimo atto dei Championships? Restate con noi per scoprirlo!

Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz è in finale a Wimbledon. Il campione spagnolo stacca il biglietto per l'ultimo atto dei Championships dopo aver sconfitto in quattro set l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 7-6 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Un'altra grande prestazione di Alcaraz, soprattutto al servizio, con lo spagnolo che ha comunque rischiato di finire al quinto, complice un Fritz che può davvero recriminare per quei due set point non sfruttati. Si parlava dei numeri al servizio di Alcaraz e lo spagnolo ha vinto l'88% dei punti quando ha servito la prima, ma anche Fritz è stato ottimo con l'80%.

